Разработать расширение для плагина Ultimate Member (WordPress)

На сайте используется плагин Ultimate Member с раширениями Followers и Real-time Notifications.

Необходимо добавить возможность добавлять пользователям новые посты (через интерфейс сайта) с загрузкой видео (в определенную папку и с индикатором загрузки в процентах) и чтобы подписчики получали уведомления о новых постах. Добавить как отдельное расширение.