Разработать расширение для плагина Ultimate Member (WordPress)

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Закрыт1 заявка112 просмотров

На сайте используется плагин Ultimate Member с раширениями Followers и Real-time Notifications.

Необходимо добавить возможность добавлять пользователям новые посты (через интерфейс сайта) с загрузкой видео (в определенную папку и с индикатором загрузки в процентах) и чтобы подписчики получали уведомления о новых постах. Добавить как отдельное расширение.

WordPress
7 лет назад
blastmasta
Максим 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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