Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Разработать расширение для плагина Ultimate Member (WordPress)
На сайте используется плагин Ultimate Member с раширениями Followers и Real-time Notifications.
Необходимо добавить возможность добавлять пользователям новые посты (через интерфейс сайта) с загрузкой видео (в определенную папку и с индикатором загрузки в процентах) и чтобы подписчики получали уведомления о новых постах. Добавить как отдельное расширение.
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