Сайт на wordpress (acf)

Приветствую. Имеется сайт на Wordpress. Нужно доработать плагин partners system. В данный момент плагин начисляет партнерское вознаграждение от итоговой суммы в корзине. А нужно переделать так, чтоб в карточке товара(woocommerce) можно было выставить сумму, от ...