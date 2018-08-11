Сайт на wordpress (acf)

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Закрыт5 заявок197 просмотров

Доброго времени суток,

Нужно сверстать и натянуть на wordpress сайт по продаже симкарт.

В работе использовать acf или carbon fields.

Из функционала:

подбор номера по маске

подбор похожего номера

подбор тарифа

корзина без оплаты

Загрузка списка номеров на сайт через csv.

Ищем на долгосрочное сотрудничество и по другим проектам.

WordPress
7 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров