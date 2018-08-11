Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Сайт на wordpress (acf)
Доброго времени суток,
Нужно сверстать и натянуть на wordpress сайт по продаже симкарт.
В работе использовать acf или carbon fields.
Из функционала:
подбор номера по маске
подбор похожего номера
подбор тарифа
корзина без оплаты
Загрузка списка номеров на сайт через csv.
Ищем на долгосрочное сотрудничество и по другим проектам.
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