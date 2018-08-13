Натянуть лендинг на вордпресс

Добрый день! Нужно натянуть ленд исходник на proekt.pskvector.ru

на другой домен. Сайт рабтает на wp

1. Ленд - точная копия должен быть

2. Весь функционал должен работать, в т.ч. отправка форм и всплывающие окна

3. Все формы отправляются на мою почту

Возможно ли все это реализовать в виде wp-темы?

Доступа к исходнику нет - сайт не мой

На мой домен дам доступ по ftp

Можно ли сделать все это?

какова стоимость работы

Спасибо