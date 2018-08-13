Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Натянуть лендинг на вордпресс
Добрый день! Нужно натянуть ленд исходник на proekt.pskvector.ru
на другой домен. Сайт рабтает на wp
1. Ленд - точная копия должен быть
2. Весь функционал должен работать, в т.ч. отправка форм и всплывающие окна
3. Все формы отправляются на мою почту
Возможно ли все это реализовать в виде wp-темы?
Доступа к исходнику нет - сайт не мой
На мой домен дам доступ по ftp
Можно ли сделать все это?
какова стоимость работы
Спасибо
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