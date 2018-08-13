Натянуть лендинг на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок205 просмотров

Добрый день! Нужно натянуть ленд исходник на proekt.pskvector.ru

на другой домен. Сайт рабтает на wp

1. Ленд - точная копия должен быть

2. Весь функционал должен работать, в т.ч. отправка форм и всплывающие окна

3. Все формы отправляются на мою почту

Возможно ли все это реализовать в виде wp-темы?

Доступа к исходнику нет - сайт не мой

На мой домен дам доступ по ftp

Можно ли сделать все это?

какова стоимость работы

Спасибо

WordPress
7 лет назад
wolfmod
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад
$40
1 день
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Заявки фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад