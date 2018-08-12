Доработка сайта на WP на основе баг-листа

Нужно доработать магазин на WP согласно баг-листу.

Сайт: http://vegapro.com.ua/

Баг-лист https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRORhcFO0xu_1kowWopHEkNILQLJZqdl1TTaFsVOZMU/edit#gid=0

Многие вопросы тут я проверил и закрыл, но много чего добавилось, пока я просматривал сайт. Старался максимально комментировать в листе все косяки, которые видел, но все, конечно, не описал, нужно сначала разобраться с основными - корзина и регистрация инструмента.