Добрый день! Требуется разработать или использовать готовую ЦМС для сервиса по обработке фото Все стрницы по ссылке: http://levintseva.dev17.g-lab.ru Система довольно простая. Функции: ...
Доработка сайта на WP на основе баг-листа
Нужно доработать магазин на WP согласно баг-листу.
Сайт: http://vegapro.com.ua/
Баг-лист https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRORhcFO0xu_1kowWopHEkNILQLJZqdl1TTaFsVOZMU/edit#gid=0
Многие вопросы тут я проверил и закрыл, но много чего добавилось, пока я просматривал сайт. Старался максимально комментировать в листе все косяки, которые видел, но все, конечно, не описал, нужно сначала разобраться с основными - корзина и регистрация инструмента.
Заявки фрилансеров
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