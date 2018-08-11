Разработка сервиса . шаблон процесса- sticky notes

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  2. Системы управления (CMS)
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необходима разработка сервиса(или нахождение плагина) который выполняет следующие функции

на  заданный шаблон  могут крепиться . sticky notes разных цветов на которых может печататься текст

как пример . -функция реализованная в REALTIMEBOARD где есть заранее заданные шаблоны например шаблон BUSINESS MODEL CANVAS и Sticky Notes разных цветов

7 лет назад
avondrey
61 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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