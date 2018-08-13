Натяжка на движок нового дизайна сайта (админ.панель уже есть)

старый сайт merusar.kz

сделали редизайн

теперь нужно натянуть новый дизайн и сделать кнопку добавления изображений рабочей (чтобы можно было загружать Pdf / jpeg, и чтобы данный файл отображался на сайте на всю страницу (это для раздела"Каталог")) - http://prntscr.com/ki0qxt. Cейчас при нажатии на данную кнопку, не получается выбрать файл, выходит ссылка - http://prntscr.com/ki0sjq