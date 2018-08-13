Натяжка на движок нового дизайна сайта (админ.панель уже есть)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка123 просмотра

старый сайт merusar.kz

сделали редизайн 

теперь нужно натянуть новый дизайн и сделать кнопку добавления изображений рабочей (чтобы можно было загружать Pdf / jpeg, и чтобы данный файл отображался на сайте на всю страницу (это для раздела"Каталог")) - http://prntscr.com/ki0qxt. Cейчас при нажатии на данную кнопку, не получается выбрать файл, выходит ссылка - http://prntscr.com/ki0sjq

7 лет назад
guest_15111975757964
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров