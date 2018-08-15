Кнопки в Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки174 просмотра

 Нужно на сайте https://borsette.com.ua/shop/  где есть вывод товаров  сеткой, слайдером (Главная, Категории, Магазин) изменить/вставить три кнопки (Подробнее, В Корзину, Быстрый Заказ), то точному примеру как указано на скриншоте, прикрепляю к заданию, также сайт пример прикреплен. 

Важно сохранить функционал и адаптивность

Указывайте бюджет пожалуйста, и выберу сразу если сможете сегодня сделать, спасибо

WooCommerce
7 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Непростая задача, сделал без замечаний і правок четко по ТЗ, рекомендую!
Отличный заказчик! Чётко написанное тз и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад