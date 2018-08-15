Кнопки в Woocommerce

Нужно на сайте https://borsette.com.ua/shop/ где есть вывод товаров сеткой, слайдером (Главная, Категории, Магазин) изменить/вставить три кнопки (Подробнее, В Корзину, Быстрый Заказ), то точному примеру как указано на скриншоте, прикрепляю к заданию, также сайт пример прикреплен.

Важно сохранить функционал и адаптивность

Указывайте бюджет пожалуйста, и выберу сразу если сможете сегодня сделать, спасибо