Скопировать функционал и разместить на сайте под wordpress

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Нужен верстальщик со знанием java script.

Есть сайт http://xn--80ahcljojff5ai5cwd.xn--p1ai/, нужно оттуда скопировать второй экран и поставить на сайт под wordpress

JavaWordPress
7 лет назад
MaratHL
Марат 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров