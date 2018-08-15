Написать документацию для сайта

Необходимо сайт интегрировать с Wordpress (т.е. чтоб была админ. панель и можно было самому работать) и загрузить обратно на хостинг. На сайте 4 страницы. Срок по работе 1-2 дня, оплата 3000р. Порядок оплаты – вы выполняете ...