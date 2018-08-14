Добрый день!

Нужносделать 3 доработки сайта на битрикс.

ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1Bq8qauwRdFN1O685lhA5QItU46d_0G4fHIRvI3ruZJ4/edit?usp=sharing

В откликенапишите цену и срок за каждую доработку. Можно "от" - "до"

Например, втаком виде:

I - 2000 р.8 часов

II - 1000 р.4 часа

III - 500 р.1 час

Рассматриваютолько те отклики, кто напишет стоимость и срок по каждому пункту.

Оплата 30 на70.

Старт как только определюсь с исполнителем.