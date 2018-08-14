Документацию для сайта на вп, подробности в Личку
3 доработки сайта на Битрикс
Добрый день!
Нужносделать 3 доработки сайта на битрикс.
ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1Bq8qauwRdFN1O685lhA5QItU46d_0G4fHIRvI3ruZJ4/edit?usp=sharing
В откликенапишите цену и срок за каждую доработку. Можно "от" - "до"
Например, втаком виде:
I - 2000 р.8 часов
II - 1000 р.4 часа
III - 500 р.1 час
Рассматриваютолько те отклики, кто напишет стоимость и срок по каждому пункту.
Оплата 30 на70.
Старт как только определюсь с исполнителем.
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