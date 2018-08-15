Парсинг под опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок202 просмотра

Здравствуйте.

На вновь создаваемый сайт на ocStore 2.3, шаблон Революшен 2.0, нужно спарсить вместе со свойствами примерно 2.5к товаров с одного донора (3 бренда). С фотками, инструкцией. Внедрить вместе со свойствами под встроенный фильтр (дефолтный из шаблона).

Сработаемся - дальше будем по магазину работать.

Донор: worldofwatch (точка) ru. Бренды: Casio, Seiko, Orient

ocStoreOpencart
7 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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