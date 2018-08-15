Добрый день! Нужносделать 3 доработки сайта на битрикс. ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1Bq8qauwRdFN1O685lhA5QItU46d_0G4fHIRvI3ruZJ4/edit?usp=sharing В откликенапишите цену и срок за каждую доработку. Можно "от" - "до" Например, втаком виде: ...
Парсинг под опенкарт
Здравствуйте.
На вновь создаваемый сайт на ocStore 2.3, шаблон Революшен 2.0, нужно спарсить вместе со свойствами примерно 2.5к товаров с одного донора (3 бренда). С фотками, инструкцией. Внедрить вместе со свойствами под встроенный фильтр (дефолтный из шаблона).
Сработаемся - дальше будем по магазину работать.
Донор: worldofwatch (точка) ru. Бренды: Casio, Seiko, Orient
Заявки фрилансеров
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