Парсинг под опенкарт

Здравствуйте.

На вновь создаваемый сайт на ocStore 2.3, шаблон Революшен 2.0, нужно спарсить вместе со свойствами примерно 2.5к товаров с одного донора (3 бренда). С фотками, инструкцией. Внедрить вместе со свойствами под встроенный фильтр (дефолтный из шаблона).

Сработаемся - дальше будем по магазину работать.

Донор: worldofwatch (точка) ru. Бренды: Casio, Seiko, Orient