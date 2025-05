Поправить в Opencart 1.5 запросы из-за чего тормозит сервер.

2 недели назад сервер стал сильно нагружаться и сайт сильно тормозить. Администратор сообщил, что проблема в следующем:

"вот такой запрос идет в бд

SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM os_category_path cp LEFT JOIN os_product_to_category p2c ON (cp.category_id = p2c.category_id) LEFT JOIN os_product p ON (p2c.product_id = p.product_id) LEFT JOIN os_product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN os_product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE pd.language_id = '1' AND p.status = '1' AND p.date_available <:31:00' AND="" p2s.store_id="0" AND="" cp.path_id="299" <="" p="">

много раз

меняется последняя цифра в запросе

cp.path_id = '299'

изза этого тормозит

и нагрузка на сервер"

Проблему вроде решили, но через неделю опять похожая ситуация, сервер сильно нагружается, а сайт очень тормозит.

Необходимо решить эту проблему окончательно.