"Загрузка не удалась. Forbidden" у плагинов и тайм аут при входе в WP

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1. Купил шаблон вордпресс. В его настройках есть "required plugins". Все они установились и активировались норм, кроме двух. При попытке их инсталить выдает ошибку "Загрузка не удалась. Forbidden".

2. Чтобы исправить это бесплатно написал в техподдержку шаблона, но там в свою очередь мне сообщили что у них мой сайт err_connection_timed_out. Но у меня он работает норм.

Надо исправить п.1, в крайнем случае п.2, либо оба пункта.

WordPress
7 лет назад
admin1516
Владимир 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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