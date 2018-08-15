"Загрузка не удалась. Forbidden" у плагинов и тайм аут при входе в WP

1. Купил шаблон вордпресс. В его настройках есть "required plugins". Все они установились и активировались норм, кроме двух. При попытке их инсталить выдает ошибку "Загрузка не удалась. Forbidden".

2. Чтобы исправить это бесплатно написал в техподдержку шаблона, но там в свою очередь мне сообщили что у них мой сайт err_connection_timed_out. Но у меня он работает норм.

Надо исправить п.1, в крайнем случае п.2, либо оба пункта.