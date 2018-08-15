Правки на вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки187 просмотров

вот ссылка на  подробное тз https://yadi.sk/i/gpr0KMdj3Ztrmo ,вот ссылка на сам сайт который нужно править https://lustra-zavod.ru/ 

WordPress
7 лет назад
orlov88
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$90
4 дня

Заявки фрилансеров

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад