Правки WordPres

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок177 просмотров

Требуется человек для правок и доработок сайта на WordPres

С меня своевременная оплата и ТЗ (кандидатам в личку) . С Вас - качественная работа и соблюдение сроков.

Задачи есть постоянно. 

7 лет назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров