Посадить адаптивную верстку на modx или wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок205 просмотров

Необходимо готовую адаптивную верстку посадить на движок. 

Необходимо будет выкладывать новости, менять слайдер, меню, выкладывать статьи (корректно чтобы работал редактор), выкладывать таблицы, расписания и т.д. 

+ потом подключить форму обратной связи. 

Предпочтения modx или wordpress , главное чтобы потом вирусы не повылазили от плагинов и модулей. 

Оставляйте заявки, пришлю сайт.

MODXWordPress
7 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров