Нужна помощь в настройки битркс 24 под задачи административногоподразделения, работающего с ресторанами. Общая настройка и помощь в изучении и администрирование. Связь отдела кадров с управляющим ресторана, по вопросуподбора и согласования вакансий. Контроль ...
Посадить адаптивную верстку на modx или wordpress
Необходимо готовую адаптивную верстку посадить на движок.
Необходимо будет выкладывать новости, менять слайдер, меню, выкладывать статьи (корректно чтобы работал редактор), выкладывать таблицы, расписания и т.д.
+ потом подключить форму обратной связи.
Предпочтения modx или wordpress , главное чтобы потом вирусы не повылазили от плагинов и модулей.
Оставляйте заявки, пришлю сайт.
Заявки фрилансеров
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