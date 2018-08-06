Добавить под номер телефона емеил, ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок120 просмотров

Добавить емеил как на картинке. Емеил должен быть кликабельный. Сайт http://venk.ru . Работа очень простая, сделать надо быстро.

MODX
7 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров