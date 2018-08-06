Необходимо починить товары в cs cart http://prntscr.com/kjhyhy
Добавить под номер телефона емеил, ModX
Добавить емеил как на картинке. Емеил должен быть кликабельный. Сайт http://venk.ru . Работа очень простая, сделать надо быстро.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $6
Мне нужна только установка. Лучше будет если у вас есть карта приватаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $120
Нужно сверстать адаптивно сайт и натянуть его на Wordpress, чтобы можно было его редактировать с админки сайта. Чтобы можно было добавлять портфолио, отзывы, слайды на главной. Это надо реализовать через произвольные поля. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно внести небольшие правки в верстке на нескольких страниц, прикрутить пару слайдеров, модальное окно. После этого сделать натяжку на modx.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек для правок и доработок сайта на WordPres С меня своевременная оплата и ТЗ (кандидатам в личку) . С Вас - качественная работа и соблюдение сроков. Задачи есть постоянно.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $451
Необходимо разработать сайт услуг по подготовленному дизайну (пример в приложении). Выбор движка за разработчиком, но предпочтение отдадим opencart или wordpress. Очень внимательно будет осуществляьтся приемка работ на предмет СЕО требований, лишних библиотек и лишних вызовов ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
2 недели назад сервер стал сильно нагружаться и сайт сильно тормозить. Администратор сообщил, что проблема в следующем: "вот такой запрос идет в бд SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM os_category_path cp LEFT JOIN ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Есть сайты на 9.хх и 10.хх CMS DLE Нужно рандомно изменить id новостей Ожидаю исполнителя Заранее благодарю кто поможетСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Купил шаблон вордпресс. В его настройках есть "required plugins". Все они установились и активировались норм, кроме двух. При попытке их инсталить выдает ошибку "Загрузка не удалась. Forbidden". 2. Чтобы исправить это ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовый дизайн. Прикрепил к проекту. Нужно прицепить его на Wordpress. Основной сайт - http://fa-armada.com.ua/. Страницы, что нужно сделать: ГлавнаяО насКонтактыКаталог (тут будет фильтр авто, с сортировкой и кол-вом машин на странице. Примерно в таком ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад