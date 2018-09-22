Сверстать сайт и натянуть его на Wordpress

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок228 просмотров

Нужно сверстать адаптивно сайт и натянуть его на Wordpress, чтобы можно было его редактировать с админки сайта.

Чтобы можно было добавлять портфолио, отзывы, слайды на главной.

Это надо реализовать через произвольные поля.

Не использовать Visual Composer или что-то в этом роде.

Оплата по факту на карту виза или вебмани.

Посмотрите страницы, оставляйте окончательную заявку с точными сроками.

WordPress
7 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$80
4 дня
Работа была сделана в срок. Правки внесены быстро. Рекомендую.
Легко работать с понимающим в разработке заказчиком. Правки по существу. Оплата быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад