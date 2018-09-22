Сверстать сайт и натянуть его на Wordpress

Нужно сверстать адаптивно сайт и натянуть его на Wordpress, чтобы можно было его редактировать с админки сайта.

Чтобы можно было добавлять портфолио, отзывы, слайды на главной.

Это надо реализовать через произвольные поля.

Не использовать Visual Composer или что-то в этом роде.

Оплата по факту на карту виза или вебмани.

Посмотрите страницы, оставляйте окончательную заявку с точными сроками.