Нужно внести небольшие правки в верстке на нескольких страниц, прикрутить пару слайдеров, модальное окно. После этого сделать натяжку на modx.
Сверстать сайт и натянуть его на Wordpress
Нужно сверстать адаптивно сайт и натянуть его на Wordpress, чтобы можно было его редактировать с админки сайта.
Чтобы можно было добавлять портфолио, отзывы, слайды на главной.
Это надо реализовать через произвольные поля.
Не использовать Visual Composer или что-то в этом роде.
Оплата по факту на карту виза или вебмани.
Посмотрите страницы, оставляйте окончательную заявку с точными сроками.
Выбранный исполнитель
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