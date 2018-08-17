Перевести сайт Wordpress на PHP 7.2

Сайт https://realzarabotok.com, Wordpress, хостинг Beget. Необходимо корректно перевести его с PHP 5.6 на 7.2 с устранением всех ошибок. В принципе я уже пробовал, при переходе на 7.2 корректно открывается только главная страница, а записи и страницы открываются некорректно - видны только заголовки и все - самих постов, виджетов, комментариев и т.п. не видно. Техподдержка хостинга ответила вот что:

"Здравствуйте. Проблемная функция - eregi_replace(). Она была удалена в PHP 7.0. Для исправления проблемы рекомендуем обратиться к разработчику.

Ее можно попробовать заменить на функцию preg_replace. Рекомендую ознакомиться с данной страницей документации."

P.S. При переходе плагины нужно отключать/удалять? Просто для меня важно сохранение их настроек и сохранение текущих версий (3 шт.), которые сейчас "требуют обновления".