Необходимо готовую адаптивную верстку посадить на движок. Необходимо будет выкладывать новости, менять слайдер, меню, выкладывать статьи (корректно чтобы работал редактор), выкладывать таблицы, расписания и т.д. + потом подключить форму обратной связи. ...
Перевести сайт Wordpress на PHP 7.2
Сайт https://realzarabotok.com, Wordpress, хостинг Beget. Необходимо корректно перевести его с PHP 5.6 на 7.2 с устранением всех ошибок. В принципе я уже пробовал, при переходе на 7.2 корректно открывается только главная страница, а записи и страницы открываются некорректно - видны только заголовки и все - самих постов, виджетов, комментариев и т.п. не видно. Техподдержка хостинга ответила вот что:
"Здравствуйте. Проблемная функция - eregi_replace(). Она была удалена в PHP 7.0. Для исправления проблемы рекомендуем обратиться к разработчику.
Ее можно попробовать заменить на функцию preg_replace. Рекомендую ознакомиться с данной страницей документации."
P.S. При переходе плагины нужно отключать/удалять? Просто для меня важно сохранение их настроек и сохранение текущих версий (3 шт.), которые сейчас "требуют обновления".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь в настройки битркс 24 под задачи административногоподразделения, работающего с ресторанами. Общая настройка и помощь в изучении и администрирование. Связь отдела кадров с управляющим ресторана, по вопросуподбора и согласования вакансий. Контроль ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить емеил как на картинке. Емеил должен быть кликабельный. Сайт http://venk.ru . Работа очень простая, сделать надо быстро.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо починить товары в cs cart http://prntscr.com/kjhyhyСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $6
Мне нужна только установка. Лучше будет если у вас есть карта приватаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $120
Нужно сверстать адаптивно сайт и натянуть его на Wordpress, чтобы можно было его редактировать с админки сайта. Чтобы можно было добавлять портфолио, отзывы, слайды на главной. Это надо реализовать через произвольные поля. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно внести небольшие правки в верстке на нескольких страниц, прикрутить пару слайдеров, модальное окно. После этого сделать натяжку на modx.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек для правок и доработок сайта на WordPres С меня своевременная оплата и ТЗ (кандидатам в личку) . С Вас - качественная работа и соблюдение сроков. Задачи есть постоянно.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $451
Необходимо разработать сайт услуг по подготовленному дизайну (пример в приложении). Выбор движка за разработчиком, но предпочтение отдадим opencart или wordpress. Очень внимательно будет осуществляьтся приемка работ на предмет СЕО требований, лишних библиотек и лишних вызовов ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
2 недели назад сервер стал сильно нагружаться и сайт сильно тормозить. Администратор сообщил, что проблема в следующем: "вот такой запрос идет в бд SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM os_category_path cp LEFT JOIN ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад