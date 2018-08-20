Ускорить загрузку сайта Wordpress

Можете что-нибудь посоветовать или заняться ускорением загрузки сайта. Хочу по скорости загрузки хотя бы догнать конкурентов. Чего только не делал, чего только не оптимизировал, каких только плагинов не пробовал (кэширование, сокращение скриптов, переход на HTTPS, перенос в футер, сжатие и т.д., за одну только премиум версию WP Fastest Cache 40$ отвалил). Результат есть, стало гораздо быстрее, но до конкурентов еще далеко. Дайте пожалуйста совет, что еще можно сделать.

Мой сайт: https://zarabotkionline.ru

Конкурент: https://slonodrom.ru/

Конкуретн: http://web4rabota.ru

Проверка: https://be1.ru/site-speed/

У меня 0,315 сек., у низ 0,052 сек. и 0,092 сек. Я понимаю, что цифры может быть не реальные и все сервисы проверки показывают по-разному, но везде их скорость в несколько раз выше. ПОЧЕМУ У НЕГО СКОРОСТЬ ГОРАЗДО ВЫШЕ И КАК СДЕЛАТЬ ТАКЖЕ?