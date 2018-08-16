Можете что-нибудь посоветовать или заняться ускорением загрузки сайта. Хочу по скорости загрузки хотя бы догнать конкурентов. Чего только не делал, чего только не оптимизировал, каких только плагинов не пробовал (кэширование, сокращение скриптов, переход на HTTPS, ...
Сайт на WordPress. Желательно использовать The7 тему (предоставлю)
Нужен сайт на WordPress
Желательно (но не обязательно) использовать The7 тему. Тему предоставлю
Стандартные стили
На сайте будет 9 страниц
стандартный функционал, разделы
Слайдер
Контактная форма
Новости
Галереи
Текстовая информация - картинки - видео
Пишите ориентировочную стоимость за сайт и примеры подобных проектов.
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