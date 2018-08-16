Сайт на WordPress. Желательно использовать The7 тему (предоставлю)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок166 просмотров

Нужен сайт на WordPress

Желательно (но не обязательно) использовать The7 тему. Тему предоставлю

Стандартные стили

На сайте будет 9 страниц

стандартный функционал, разделы

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Текстовая информация - картинки - видео 

Пишите ориентировочную стоимость за сайт и примеры подобных проектов.

WordPress
7 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров