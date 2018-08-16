Нужен сайт на WordPress Желательно (но не обязательно) использовать The7 тему. Тему предоставлю Стандартные стили На сайте будет 9 страниц стандартный функционал, разделы Слайдер Контактная ...
Есть сайт, нужно клонировать/перенести/натянуть его на wordpress
Есть сайт http://www.easternmarbleandgranite.com нужно натянуть его на wordpress. Нужно чтобы весь контент можно было изменить через админку, ну вообщем как обычно, мне не важно будут это ACF или пейдж билдер. Сайт должен быть таким же, но могу допустить мелкие погрешности... Аякс перезагрузку страниц не нужно. Single Post не работает на этом сайте, нужно сделать такой же как и обычная страница, только с контентом поста. Файлов сайта нету, можно скачать самому через браузер. Все нужно сделать красиво. Также нужно сделать мобильную версию! Код не простой, просто скопировать вставить не выйдет, нужно будет покопатся или писать с нуля. Срок 3 дня (До понедельника), не больше!! Работать только у меня на сервере, и взятся за работу сразу. Предыдущий фрилансер работал 5 дней, ничего не сделал и просто пропал! Хоть и говорил, что работает на локалке, поэтому буду контролировать каждый шаг, и помогать чем смогу. Работаю через безопасную сделку, без предоплат.
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