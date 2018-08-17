Нужна помощь по joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки143 просмотра

Желательно срочно, сегодня.

Есть непонятно по шаблонам, некоторые модули не подключаются, хотя работают на других страницах.

В общем надо причесать и навести порядок.

Joomla
7 лет назад
AbsolutMarketing
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров