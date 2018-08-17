Подключить лендинг к ModX Revo

Здравствуйте!

Нужно подключить лендинг по строительству к ModX Revo для возможности редактирования некоторых блоков. Верстка готова

Нужно будет подключить:

1) Блок с проектами – слайдер с несколькими проектами с возможностью редактировать информацию и добавлять изображения по каждому проекту

2) Контентный блок в формате изображение + текст (несколько однотипных элементов друг под другом в таком формате)

3) Блок с отзывами – в формате видео + 2 изображения + подпись к каждому отзыву

4) Блок с акцией – для возможности обновления данных счетчика и сроков проведения акции

5) Блок с командой – слайдер с фото и имя, должность

6) Интерактивная карта построенных объектов – должна быть возможность добавления адреса объектов в админ панели, изображения и названия объекта. И они должны отображаться на карте маркерами

7) Контакты – интерактивная карта + фото и описание

Остальные блоки можно поместить в чанки для возможности редактирования через код

Жду ваших предложений, ссылку на готовую верстку отправлю выбранным кадидатам