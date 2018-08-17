Необходимо внести несколько апдейтов в интернет-магазин на 1С-Битрикс 18 (обновление каталога, исправление багов верстки, партнерская программа), около 15 часов работ. Оплата по факту или СБР. Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт. ...
Подключить лендинг к ModX Revo
Здравствуйте!
Нужно подключить лендинг по строительству к ModX Revo для возможности редактирования некоторых блоков. Верстка готова
Нужно будет подключить:
1) Блок с проектами – слайдер с несколькими проектами с возможностью редактировать информацию и добавлять изображения по каждому проекту
2) Контентный блок в формате изображение + текст (несколько однотипных элементов друг под другом в таком формате)
3) Блок с отзывами – в формате видео + 2 изображения + подпись к каждому отзыву
4) Блок с акцией – для возможности обновления данных счетчика и сроков проведения акции
5) Блок с командой – слайдер с фото и имя, должность
6) Интерактивная карта построенных объектов – должна быть возможность добавления адреса объектов в админ панели, изображения и названия объекта. И они должны отображаться на карте маркерами
7) Контакты – интерактивная карта + фото и описание
Остальные блоки можно поместить в чанки для возможности редактирования через код
Жду ваших предложений, ссылку на готовую верстку отправлю выбранным кадидатам
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