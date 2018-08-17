Подключить лендинг к ModX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок171 просмотр

Здравствуйте! 

Нужно подключить лендинг по строительству к ModX Revo для возможности редактирования некоторых блоков. Верстка готова 

Нужно будет подключить: 

1) Блок с проектами – слайдер с несколькими проектами с возможностью редактировать информацию и добавлять изображения по каждому проекту 

2) Контентный блок в формате изображение + текст (несколько однотипных элементов друг под другом в таком формате) 

3) Блок с отзывами – в формате видео + 2 изображения + подпись к каждому отзыву 

4) Блок с акцией – для возможности обновления данных счетчика и сроков проведения акции 

5) Блок с командой – слайдер с фото и имя, должность 

6) Интерактивная карта построенных объектов – должна быть возможность добавления адреса объектов в админ панели, изображения и названия объекта. И они должны отображаться на карте маркерами 

7) Контакты – интерактивная карта + фото и описание 

Остальные блоки можно поместить в чанки для возможности редактирования через код 

Жду ваших предложений, ссылку на готовую верстку отправлю выбранным кадидатам

MODX
7 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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