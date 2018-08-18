Как перевести все новости из черновиков в опубликованные Wordprees?

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка108 просмотров

Здравствуйте

Есть 1000 новостей в черновиках, ЧПУ не сформированы. Нужно 1 из черновиков сделать опубликованными 2 сформировать ЧПУ

Заранее благодарю

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Благодарю, Александра за быстрое и четкое выполнения задачи. Буду еще обращаться Всех Вам благ во благо
Большое Вам спасибо за проект и приятное общение! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад