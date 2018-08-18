Требуется магазин на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок203 просмотра

Требуется создания интернет-магазина косметики, на opencart.

В принципе можно исползовать паблик шаблоны, в последствии перерисуется и натянется другой.

Главная цель что бы был макс. функциональный.

Пример: imkosmetik.com

Пишите какой у вас опыт работы и норма час.

Opencart
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

doesnotexistt
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-1)
7 лет назад
$100
6 дней
Абсолютно не адекватный исполнитель. И постоянно ВРЕТ! Второй отрицательный отзыв подряд тому подтверждение. К сожалению иногда они попадаются если активно работая по фрилансу, слава богу их меньшинство. 1) Были обговорены объемы работы, человек залил сырую версию, тупо шаблон паблик и сказал давайте править. После этого я начал ему писать правки. Он постоянно то активно отвечал, то пропадал на несколько часов! В последний вечер отвечал до 10 вечера, потом как обычно пропал и написал что я его заставляю работать вечером. Хотя сам не люблю этого. Для этого Адекватные люди предупреждают о графике своей работы, данное лицо даже не уведомила об этом. Если человек отвечает вечером, я общаюсь. Так как многие исполнители с кем работал, им удобнее ночью работать. 2) Дизайнера я подключил когда исполнитель делал вид что не понимает что нужно подправить. Я готов был дополнительно оплатить работу дизайнера и его верстку. Тут он ВРЕТ что я сказал что бы он бесплатно это сделал, поэтому не может предоставить скриншоты! 3) Сроки были нарушены человеком на неделю, он уверял что проблема в том что проблема не в нем, а в макете который у кого то он заказал доделать. Хотя как исполнителя меня это не волнует, такие моменты нужно изначально предупреждать, перед тем как приступаешь к работе. И если бы нормально объяснил, я бы понял. 4) Про срыв сроков, я не писал ему о штрафах, так как мне в приоритете было выполненный проект. У него так же нету скриншотов где я говорю ему о штрафах. ОПЯТЬ ВРАНЬЕ. 5) Человек уверяет что я грубил и т.д. ему, на протяжение 2 недель я вел корректный диалог с ним (скрины подтверждения), я даже не переходил на ТЫ, в отличие от него. Когда заговорил о срыве сроков, он пропал и побежал писать отрицательный отзыв. 6) Когда верстка кривая - он считает это нормально и если на это указывают - значит это мелочи и я докапываюсь. P.S. Админы могут проверить мой IP он за все время не менялся. ОПЯТЬ ВРЕТ нагло! Скрины нашего диалога, в ближайшее время покажу что он наляпил, так же добавлю скрины. Так же скоро выложу его данные. http://priscree.ru/img/bcd85f96d39b8a.jpg http://priscree.ru/img/bcd85529a0324e.jpg
Совершенно неадекватный человек с ублюдочным отношением к людям. Судя по негативным отзывам, явно перекупил аккаунт или достался от начальства, как вариант кидает на крупные заказы а мелочь по 1-10$ платит. Постоянно придумывает новые задания, постоянно вносит коррективы без стопа! Я сказал что "мелкие правки в разумных пределах делаю", что человек воспринял как "буду по 100 раз переделывать, я же раб". За 2 года, на 2-х биржах, впервые сталкивают с таким хитрым "человеком". Тз постоянно менялось, придумывались новые задания, при этом требует моментальных ответов! Будьте готовы что в 22:00 вы должны будете ему ответить. Еще когда начал торговатся и выпрашивать сделать на пару $ дешевле чем я заявил изначально можно было заподозрить что неадекват, но поверил старым отзывам. Хорошо что не дал доступы от админки которые он так хотел получить. (в итоге он ее взломал а и пытается нанять фрилансеров на заполнения контента и прочего ) На каком-то этапе вообще хотел подключить дизайнера чтобы он отрисовал некоторые части, и я их натянул, и конечно же о деньгах не слова! Хотя о таком не было и речи, был пример сайта на который ориентироватся, задачи делать 1 в 1 не было, были пункты которые я выполнил и даже больше. Вобщем хитрить и ездить на Вас будет постоянно, угрожая тем что сроки нарушены, но на деле если бы не постоянные изминения в ТЗ и дополнения к нему, сайт был готов день в день, а так все пункты и даже больше, я выполнил вовремя и сайт полностью готов. Потом изучил его аккаунт и увидел "В случаи срыва сроков по вашей вине -10% от стоимости проекта за каждый просроченный день." и понял тактику, загрузить постоянными хотелками/правками/переделыванием, а затем когда не уложишься, обвинить в срыве сроков и оплатить меньше!) Уверен что и после моего отзыва попытается как-то обмануть всех и перекрутить ситуацию, темболее что я его написал первым чего он явно не ожидал. Такие персоны, думают что фрилансер - раб трусливый, который будет терпеть все лишь бы не выхватить негативный отзыв. Но мне важнее правда, темболее она на моей стороне. Буду подавать в арбитраж так как невозможно постоянно реализовывать новые хотелки, при том что их не было в задании, при ублюдочном отношении, хамстве и скотском поведении. Данного афериста опасайтесь, акк явно принадлежал другому человеку. p.s. Сейчас аферюга ищет исполнителей на мелкие правки на сайт который я делал и так же наполнения его товаром, при этом врет что нет доступов к нему (чтобы поддержка вебланса не отреагировала, мол от куда у вас доступы если фрилансер которого вы кинули их не давал). Будьте бдительны, у кого сомнения, я скину скрины переписки и сразу поймете с кем имеете дело. Сначала красиво и вежливо ведет себя, единственное что манера общения торгаша, выторговывает каждый цент, но да ладно. Только беретесь за заказ, начинает показывать свое нутро!

Заявки фрилансеров

doesnotexistt
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-1)
7 лет назад