Требуется магазин на opencart

Совершенно неадекватный человек с ублюдочным отношением к людям. Судя по негативным отзывам, явно перекупил аккаунт или достался от начальства, как вариант кидает на крупные заказы а мелочь по 1-10$ платит. Постоянно придумывает новые задания, постоянно вносит коррективы без стопа! Я сказал что "мелкие правки в разумных пределах делаю", что человек воспринял как "буду по 100 раз переделывать, я же раб". За 2 года, на 2-х биржах, впервые сталкивают с таким хитрым "человеком". Тз постоянно менялось, придумывались новые задания, при этом требует моментальных ответов! Будьте готовы что в 22:00 вы должны будете ему ответить. Еще когда начал торговатся и выпрашивать сделать на пару $ дешевле чем я заявил изначально можно было заподозрить что неадекват, но поверил старым отзывам. Хорошо что не дал доступы от админки которые он так хотел получить. (в итоге он ее взломал а и пытается нанять фрилансеров на заполнения контента и прочего ) На каком-то этапе вообще хотел подключить дизайнера чтобы он отрисовал некоторые части, и я их натянул, и конечно же о деньгах не слова! Хотя о таком не было и речи, был пример сайта на который ориентироватся, задачи делать 1 в 1 не было, были пункты которые я выполнил и даже больше. Вобщем хитрить и ездить на Вас будет постоянно, угрожая тем что сроки нарушены, но на деле если бы не постоянные изминения в ТЗ и дополнения к нему, сайт был готов день в день, а так все пункты и даже больше, я выполнил вовремя и сайт полностью готов. Потом изучил его аккаунт и увидел "В случаи срыва сроков по вашей вине -10% от стоимости проекта за каждый просроченный день." и понял тактику, загрузить постоянными хотелками/правками/переделыванием, а затем когда не уложишься, обвинить в срыве сроков и оплатить меньше!) Уверен что и после моего отзыва попытается как-то обмануть всех и перекрутить ситуацию, темболее что я его написал первым чего он явно не ожидал. Такие персоны, думают что фрилансер - раб трусливый, который будет терпеть все лишь бы не выхватить негативный отзыв. Но мне важнее правда, темболее она на моей стороне. Буду подавать в арбитраж так как невозможно постоянно реализовывать новые хотелки, при том что их не было в задании, при ублюдочном отношении, хамстве и скотском поведении. Данного афериста опасайтесь, акк явно принадлежал другому человеку. p.s. Сейчас аферюга ищет исполнителей на мелкие правки на сайт который я делал и так же наполнения его товаром, при этом врет что нет доступов к нему (чтобы поддержка вебланса не отреагировала, мол от куда у вас доступы если фрилансер которого вы кинули их не давал). Будьте бдительны, у кого сомнения, я скину скрины переписки и сразу поймете с кем имеете дело. Сначала красиво и вежливо ведет себя, единственное что манера общения торгаша, выторговывает каждый цент, но да ладно. Только беретесь за заказ, начинает показывать свое нутро!