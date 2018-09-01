Внести перечень правок на сайт Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок265 просмотров

Необходимо внести перечень правок беря в учет сайт пример. Подробности в приложенном тех. задании.

WordPress
7 лет назад
ilyademi
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$50
4 дня
Виталий чётко выполнил тех. задание. Он также, предложил обратить внимание на некоторые технические моменты, которые я изначально не предусмотрел. Всем доволен и продолжаю сотрудничать. Рекомендую!
Хорошо поработали. Четкая постановка задачи и приятное общение. Оплату получил сразу. рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад