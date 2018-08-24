Необходимо внести несколько апдейтов в интернет-магазин на 1С-Битрикс 18 (обновление каталога, исправление багов верстки, партнерская программа), около 15 часов работ. Оплата по факту или СБР. Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт. ...
Доработки сайта на Битрикс
1. Сделать так, чтобы сео-текст в категориях был только напервой странице каталога, а на других страницах с товарами не было.
2. Сделать так, чтобы в указанном на скриншоте месте вхлебных крошках выводилось короткое название со столбика слева, а не длинное с заголовка ниже. То есть просто поменять переменную, которая там выводится на другую.
3. Исправить ошибку в админке
Настройки >> Проверка системы >> Начатьтестирование
После тестирования выдает одну ошибку
Ошибка! Сайт работает вUTF кодировке, настройки mbstring:
mbstring.func_overload=0
mbstring.internal_encoding=utf-8
требуется:
mbstring.func_overload=2
mbstring.internal_encoding=utf-8
Выбранный исполнитель
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