Доработки сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок130 просмотров

1. Сделать так, чтобы сео-текст в категориях был только напервой странице каталога, а на других страницах с товарами не было.

2. Сделать так, чтобы в указанном на скриншоте месте вхлебных крошках выводилось короткое название со столбика слева, а не длинное с заголовка ниже. То есть просто поменять переменную, которая там выводится на другую.

 

3. Исправить ошибку в админке

Настройки >> Проверка системы >> Начатьтестирование

После тестирования выдает одну ошибку

Ошибка! Сайт работает вUTF кодировке, настройки mbstring:

mbstring.func_overload=0

mbstring.internal_encoding=utf-8

требуется:

mbstring.func_overload=2

mbstring.internal_encoding=utf-8

7 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад