Доработки сайта на Битрикс

1. Сделать так, чтобы сео-текст в категориях был только напервой странице каталога, а на других страницах с товарами не было.

2. Сделать так, чтобы в указанном на скриншоте месте вхлебных крошках выводилось короткое название со столбика слева, а не длинное с заголовка ниже. То есть просто поменять переменную, которая там выводится на другую.

3. Исправить ошибку в админке

Настройки >> Проверка системы >> Начатьтестирование

После тестирования выдает одну ошибку

Ошибка! Сайт работает вUTF кодировке, настройки mbstring:

mbstring.func_overload=0

mbstring.internal_encoding=utf-8

требуется:

mbstring.func_overload=2

mbstring.internal_encoding=utf-8