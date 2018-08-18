Необходимо внести несколько апдейтов в интернет-магазин на 1С-Битрикс 18 (обновление каталога, исправление багов верстки, партнерская программа), около 15 часов работ. Оплата по факту или СБР. Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт. ...
Починить Битрикс.
Два сайта на одной лицензии.
Старый нужно перевести на php 7
Обновить Битрикс до последней версии.
Лицензия действующая.
Новый шаблон сейчас не работает из за того что хостера понизил версию php
Далее перенести каталог со старого сайта на новый, а так же пользователей, и их заказы
Заявки фрилансеров
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