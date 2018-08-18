Починить Битрикс.

Два сайта на одной лицензии.

Старый нужно перевести на php 7

Обновить Битрикс до последней версии.

Лицензия действующая.

Новый шаблон сейчас не работает из за того что хостера понизил версию php

Далее перенести каталог со старого сайта на новый, а так же пользователей, и их заказы