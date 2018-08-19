Требуется провести работы по оптимизации сайта на платформе wordpress, с целью ускорения загрузки. Исполнитель должен внести изменения кода в шаблон, убрать лишние скрипты и запросы к базе данных. При этом дизайн сайта не должен быть ...
Вывести атрибуты в карточку товара Open Cart
На данный момент в карточке товара выведено описание.
Требуется вывести атрибуты в таком же виде (1. Размер, 2 количество)
Атрибуты добавлены только в товаре Подгузники NB
Нужно разместить атрибуты на все товары (9шт по 2 атрибута на каждый) и вывести их в карточке товара везде где появляется карточка товара
Выбранный исполнитель
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