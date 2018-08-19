Вывести атрибуты в карточку товара Open Cart

$2
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Завершен2 заявки176 просмотров

На данный момент в карточке товара выведено описание.

Требуется вывести атрибуты в таком же виде (1. Размер, 2 количество)

Атрибуты добавлены только в товаре Подгузники NB

Нужно разместить атрибуты на все товары (9шт по 2 атрибута на каждый) и вывести их в карточке товара везде где появляется карточка товара

7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

andreysmotrov
Смотров 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

andreysmotrov
Смотров 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад