Требуется провести работы по оптимизации сайта wordpress

Требуется провести работы по оптимизации сайта на платформе wordpress, с целью ускорения загрузки. Исполнитель должен внести изменения кода в шаблон, убрать лишние скрипты и запросы к базе данных. При этом дизайн сайта не должен быть изменен. Возможно установить и настроить необходимые плагины. Оценка исполнения заказа через сервисы тестирующие скорость загрузки сайта.

Доступа к фтп нет, есть только доступ в админку.