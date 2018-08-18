Требуется провести работы по оптимизации сайта wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки138 просмотров

Требуется провести работы по оптимизации сайта на платформе wordpress, с целью ускорения загрузки. Исполнитель должен внести изменения кода в шаблон, убрать лишние скрипты и запросы к базе данных. При этом дизайн сайта не должен быть изменен. Возможно установить и настроить необходимые плагины. Оценка исполнения заказа через сервисы тестирующие скорость загрузки сайта.

Доступа к фтп нет, есть только доступ в админку.

WordPress
7 лет назад
tonik-x
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров