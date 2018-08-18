Восстановить сайт на modx из поврежденной копии

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Закрыт7 заявок139 просмотров

Имеются дамп якобы зараженной базы данных и файлы сайта ludwigcafe.com на modx rev 

Восстановить сайт не удается по неизвестной причине. 

На локальном хостинге сайт запускается, но в админ панель войти не удается. 

Нужно восстановить сайт. 

Ссылка на скачивание файлов сайта и базы данных по запросу.

Предлагайте цену и сроки.

MODX
7 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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