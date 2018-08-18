Всем доброго дня. Есть такая вот задачка. Нужно сверстать и натянуть на Joomla 6 сайтов. Дизайн всех прикреплять смысла не вижу, да и возможности особо нет для этого тут. ...
Нужен специалист по JbZoo
Добрый день. Есть несколько задач на этом компоненте, если инетересно и есть опыт работы на нем, то пишите, буде разговаривать.
Заявки фрилансеров
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