Нужен специалист по JbZoo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки160 просмотров

Добрый день. Есть несколько задач на этом компоненте, если инетересно и есть опыт работы на нем, то пишите, буде разговаривать.

7 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров