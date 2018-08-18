Добрый день Имеется сайт, сайты на хостинге Reg.ru Приобрел недавно шаблон Next от студии Аспро, Установил, тк. одна админка, и было до этого установлено куча шаблонов, решил сделать чистую установку, ...
Нужен специалист по Joomla
Всем доброго дня.
Есть такая вот задачка.
Нужно сверстать и натянуть на Joomla 6 сайтов. Дизайн всех прикреплять смысла не вижу, да и возможности особо нет для этого тут. Скажу только то что сайты достаточно банальные, ничего сверх естественого. По сути это главная страничка и плюс три внутренних, которые не сильно отличаются от главной и друг от друга. Причем все 6 сайтов не отличаются именно по структуре и функционалу друг от друга – использованы одинаковые компоненты, модули и прочее. Вот какие компоненты и модули нужно знать для быстрой реализации задачи.
1. Компонент RsForm на нем делаем все формы на сайте.
2. Компонент Jbzoo для реализации не сложного каталога на сайте, если этого требует сайт.
3. Компонент Widgetkit для реализации все возможнsх, слайдеров, галерей, и прочего контента. Те кто работал с ним я думаю поймут.
НУ вот собственно только эти компоненты. Остальное все реализуется стандартными возможности Joomla
Нужен человек или команда для быстрой реализации. Если вы работаете с Joomla долго и продуктивно но не знаете какой-то компонент который описал выше, но чувствуете что можете быстро его освоить, то пишите тоже.
Средняя стоимость за одну верстку с натяжкой на Joomla составляет 4000 – 5000 рублей.
В общем кому интересно пишите обсудим подробнее. Просьба если вы не БОТ сразу пите контакты для быстрой связи.
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