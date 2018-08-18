Установить решение Аспро

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Добрый день

Имеется сайт, сайты на хостинге Reg.ru

Приобрел недавно шаблон Next от студии Аспро, 

Установил, тк. одна админка, и было до этого установлено куча шаблонов, решил сделать чистую установку, 

Вопрос ли с действующего шаблона выгрузить пользователей. Полностью удалить данные, переустановить шаблон по чистой, загрузить пользователей в новый шаблон?

Если да, нужно сегодня

7 лет назад
Brusyantsev
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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