Нужно доработать сайт и шаблон на WordPress.
Спарсить товары и залить на сайт WP
Нужно спарсить товары с одного сайта и залить на сайт wordpress
спарсить в csv на вордпресе есть импорт с csv файла товаров
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