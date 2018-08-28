Спарсить товары и залить на сайт WP

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Закрыт8 заявок223 просмотра

Нужно спарсить товары с одного сайта и залить на сайт wordpress

спарсить в csv на вордпресе есть импорт с csv файла товаров

WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

javacode
Максим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов
7 лет назад
$35
3 дня
Все отлично
Были некоторые недопонимания, но к счастью, пришли к консенсусу. Благодарю за сотрудничество и проявленное терпение. Все отлично, рекомендую

Заявки фрилансеров

javacode
Максим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов
7 лет назад