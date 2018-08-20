Доработка на сайте Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок147 просмотров

Нужно синхронизовать счета, компании и контакты из Битрикс 24 падали в 1С.Оплата только за сделанную работу.поэтапная.работы на 3-4 часа.кто в теме пишите.Работаю без предоплат.

7 лет назад
viktor_kluev
Виктор 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров