WordPress - надо оптимизировать код с целью ускорения

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки150 просмотров

Надо оптимизировать код и ускорить сайт в соответствии с рекомендациями 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fkrasotka.life%2F

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fkrasotka.life%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fkrasotka.life%2F

CSSWordPress
7 лет назад
airseonn
Михаил 
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Задание выполнено так как нужно и вовремя. Отличная работа!
Отличный заказчик, четкая поставленная задача, оплата сразу по завершению работы!)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад