Верстка веб сайта на 1С Битрикс

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Требуется верстка макета из ПСД и натяжка на 1С Битрикс:

5 экранов (главная, информационная, категория, страница товара)

Сайт - каталог товаров, без магазина и  оформления + макеты адаптива.

Требования:

 - Bootstrap или подобный фреймворк (дизайн под бутстрап)

 - Адаптивно, кроссбраузерно, валидно

Добавляйте в ответ пожалуйста примеры верстки и сайтов на битриксе которые вы разрабатывали.

Bootstrap
7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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