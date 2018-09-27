Создать простую RSS ленту для сайта на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки127 просмотров

По требованиям https://widget.my.com/docs/dev/prepare-content/#rss

WordPress
7 лет назад
mike5644444
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Все сделано на отлично!
Все супер :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад