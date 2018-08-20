Необходимо создать плагин для Wordpress и интегрировать его в последствии на сайт. Плагин должен быть универсальным (устанавливаться на голую CMS без танцев с бубном). Скрин дизайна: https://prnt.sc/kkph49 Объем работы может варьироваться, потому ...
WP. Вывести данные из таблицы MySql на страницу с помощью PHP.
Сайт на Wordpress. Данные поступают из формы CF7, которую заполняет зарегистрированный пользователь, при помощи плагина CFDB7. Данные сериализованы в таком формате a:5:{s:12:"cfdb7_status";s:4:"read";s:8:"your-age";s:2:"29";s:11:"your-weight";s:2:"83";s:11:"your-height";s:3:"175";s:8:"menu-174";s:18:"похудение";}
Нужно вывести их на страницу в виде:
Возраст: 29
Вес: 83
Рост: 175
Цель: похудение
Для каждого пользователя собственные данные.
Код нужно будет вставить в виде сниппета в плагин PHP Snippets.
Оплата на Киви после проверки.
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