WP. Вывести данные из таблицы MySql на страницу с помощью PHP.

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Закрыт4 заявки221 просмотр

Сайт на Wordpress. Данные поступают из формы CF7, которую заполняет зарегистрированный пользователь, при помощи плагина CFDB7. Данные сериализованы в таком формате a:5:{s:12:"cfdb7_status";s:4:"read";s:8:"your-age";s:2:"29";s:11:"your-weight";s:2:"83";s:11:"your-height";s:3:"175";s:8:"menu-174";s:18:"похудение";}

Нужно вывести их на страницу в виде:

Возраст: 29

Вес: 83

Рост: 175

Цель: похудение

Для каждого пользователя собственные данные. 

Код нужно будет вставить в виде сниппета в плагин PHP Snippets.

Оплата на Киви после проверки.

MySQLPHPWordPress
7 лет назад
jasonic
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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