Верстка+натяжка+парсинг

Необходимо оперативно настроить фильтр. Он установлен, выведен на страницу. Фильтрует товары по аттрибутам. Но не нравится, что: 1. При выборе одного аттрибута остальные становятся неактивными. А есть товары с 2 и 3 и 4-мя ...