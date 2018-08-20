Настройка модуля FilterVier_SEO_v.2.3.36 для ocStore 2.3.0.2

Необходимо оперативно настроить фильтр. Он установлен, выведен на страницу. Фильтрует товары по аттрибутам. Но не нравится, что:

1. При выборе одного аттрибута остальные становятся неактивными. А есть товары с 2 и 3 и 4-мя значениями.

2. Собственно, не фильтрует ((

Понятно, что где-то, какую-то галку не поставили, но разбираться времени нет.

Если Вы знаете этот модуль и поможете - буду признателен.