Переезд joomla 2.5 на актуальную
Программист modx
На сайте реализованы отзывы через tickets, нужна возможность загрузки видео из ютуба в отзыв. Можно установить другие отзывы с такой возможностью. Возможно использование платных дополнений.
Заявки фрилансеров
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