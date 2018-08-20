Программист modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки152 просмотра

На сайте реализованы отзывы через tickets, нужна возможность загрузки видео из ютуба в отзыв. Можно установить другие отзывы с такой возможностью. Возможно использование платных дополнений.

MODX
7 лет назад
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров