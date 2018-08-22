Gineko.com

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка125 просмотров

Переезд joomla 2.5 на актуальную

Joomla
7 лет назад
guest_15348336892611
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Быстрый переезд с joomla 2.5 на последнюю, (несколько часов) . Борис, благодарю. Всем советую.
Сотрудничеством доволен, с оплатой проблем нет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад