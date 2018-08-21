Добавить почту в рассылку заявок

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Закрыт2 заявки122 просмотра

CMS ModX

1) На сайт brenda63.ru необходимо добавить вот эту почту [email protected] в список рассылок заявок. Короче чтобы на эту почту заявки падали тоже.

2) На сайте http://venk.ru сделать то же самое, только добавить несколько емейлов [email protected][email protected][email protected][email protected] Доступы пришлю исполнителю.

MODX
7 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров