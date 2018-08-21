Доработки на Wordpress

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Закрыт7 заявок213 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать  следующие доработки для WordPress:

Стоит плагин Learnpress

1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса

заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы можно было

применить выбранный статус сразу для нескольких выбранных заказов

2) удалить надпись внизу на сайте "entry-breadcrumb" (см скрин)

WordPress
7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров