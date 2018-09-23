Создание поддоменов (9 шт) с копией главной на ВП

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки178 просмотров

Нужно создать поддомены на один сайт по областям и чтобы главная стр была у всех одна, админка была ВП и остальные кнопки вели на основной сайт. Бюджет небольшой. Срочность пару дней, оплата по факту. 500 р.

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

aenimapoe
Артём 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$9
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aenimapoe
Артём 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад