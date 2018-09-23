Нужно развернуть, настроить и адаптировать шаблон (бесплатный или взломанный) wordpress. Контент на сайт мы добавим самостоятельно. Вот пример сайта который должен получится: http://www.harmanwell.com. Сайт должен быть на 2х языках (английский, китайский). Все плагины, виджеты, модули, ...
Создание поддоменов (9 шт) с копией главной на ВП
Нужно создать поддомены на один сайт по областям и чтобы главная стр была у всех одна, админка была ВП и остальные кнопки вели на основной сайт. Бюджет небольшой. Срочность пару дней, оплата по факту. 500 р.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Перенос статей ссайта Геннадия Павленко https://www.gennadij.pavlenko.nameв блог Вордпресс Необходимопреобразовать статьи, темы статей, комментарии к статьям указанного сайта в формат таблиц MySQL для блога Вордпресс последней версии и внести в него. ...Завершен7 лет назад
- $360
Верстка+натяжка+парсингЗавершен7 лет назад
Необходимо оперативно настроить фильтр. Он установлен, выведен на страницу. Фильтрует товары по аттрибутам. Но не нравится, что: 1. При выборе одного аттрибута остальные становятся неактивными. А есть товары с 2 и 3 и 4-мя ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На сайте реализованы отзывы через tickets, нужна возможность загрузки видео из ютуба в отзыв. Можно установить другие отзывы с такой возможностью. Возможно использование платных дополнений.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Переезд joomla 2.5 на актуальнуюЗавершен7 лет назад
1) Необходимо поставить шаблон WP 2) Cделать СЕО оптимизацию 3) НаполнитьСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Необходимо поставить шаблон OpenCart 2) Спарсить товар 3) Сделать СЕО оптимизацию 4) Подключить фрикассу для оплатыСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
По требованиям https://widget.my.com/docs/dev/prepare-content/#rssЗавершен7 лет назад
Кратко - подправить верстку в пару мест. Встроить карты (а-ля Яндекс Карты) на одну из страниц, сделать верстку с карточкой товара. Все подробности в файлах. Срок - не более 2 дней. По стоимости указывайте ...Завершен7 лет назад