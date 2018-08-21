Сделать сайт на вордпресс

Подобный шаблон http://fastortheme.com/furniture/ преобразовать в что-то такое http://www.mebel-mix.ru/ - перевести на русский, поставить лого и т.п. (там есть некоторые

баги, вроде неработающих кнопок и крестиков, мы как-то правили)

ТЗ плюс минус будет такое https://docs.google.com/document/d/11WcW2sUL0eX96_dP-xKHYP0Hqb3-UHZBVAXPThEtLew/edit?usp=sharing

По итогу магазин будет как http://www.mebel-mix.ru/ только без сложных модулей на выбор ткани. Всякие нетривиальные пункты в

тз вроде: "ЧПУ у Блога" или "Настроить автоматический отсчет страниц http://joxi.ru/Y2L00RaS9yDB42" или "Нумеровать автоматически картинки http://joxi.ru/brR66kxfJ5E9xr"

Воплощены как надо в мебель микс и их можно будет оттуда забрать. Найдете в чужом коде?