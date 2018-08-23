Добрый день! Необходимо сделать следующие доработки для WordPress: Стоит плагин Learnpress 1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы ...
Доработки по сайту 1С Битрикс
Требуется внести некоторые доработки на сайте:
1. Скрыть товар который не в наличии, галочка в настройках компонента не срабатывает
2. Сделать сортировку товаров по дате изменения.
3. Во втором уровне поменять пункты местами
4. Раздел подписки в личном кабинете отключить.
5. Сайт не отправляет почту, в проверке - ошибка.
6. Убрать лишние кнопки в фильтре товаров
Выбранный исполнитель
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