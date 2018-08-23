Доработки по сайту 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки149 просмотров

Требуется внести некоторые доработки на сайте:

1. Скрыть товар который не в наличии, галочка в настройках компонента не срабатывает

2. Сделать сортировку товаров по дате изменения.

3. Во втором уровне поменять пункты местами

4. Раздел подписки в личном кабинете отключить.

5. Сайт не отправляет почту, в проверке - ошибка.

6. Убрать лишние кнопки в фильтре товаров

7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад